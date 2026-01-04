Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Vázquez García

Finou onte sábado día 3 de xaneiro de 2026, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa muller, María Rivadulla Silva; fillos, José Luis, Ramón e María Celeste Vázquez Rivadulla; fillos políticos, Fátima Ares e José Manuel Filgueira; neto, Mateo Vázquez; irmáns, Alfonso (†), Maruja, Pepa (†), Placido (†), Carmen, Manolo, Luchi, Virtudes e Chica; irmáns políticos, sobriños, primos e demás familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe DOMINGO, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CATRO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite.

Coviña (Cespón), 4 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas