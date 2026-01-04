José Vázquez García
Finou onte sábado día 3 de xaneiro de 2026, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, María Rivadulla Silva; fillos, José Luis, Ramón e María Celeste Vázquez Rivadulla; fillos políticos, Fátima Ares e José Manuel Filgueira; neto, Mateo Vázquez; irmáns, Alfonso (†), Maruja, Pepa (†), Placido (†), Carmen, Manolo, Luchi, Virtudes e Chica; irmáns políticos, sobriños, primos e demás familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe DOMINGO, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CATRO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite.
Coviña (Cespón), 4 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas