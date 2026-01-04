Felipe Daniel de la Concepción Rivas

Falleció el 3 de enero de 2026, a los 70 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa de que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Cruxeiras (Ribeira), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín