Concepción Dourado Carou

(Concha a Catela) 

Falleció el día 2 de enero de 2026, a los 100 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 3 de enero a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Lugar Pazo (Rianxo), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín