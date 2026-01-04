Concepción Dourado Carou
(Concha a Catela)
Falleció el día 2 de enero de 2026, a los 100 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 3 de enero a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Lugar Pazo (Rianxo), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín