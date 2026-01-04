Mi cuenta

Amadeo Rial Mato

Falleció ayer sábado día 3 de enero de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Encarnación Mosquera Gómez; hijas, Sofía y Olivia (†) Rial Mosquera; hijos políticos, Óscar Mosquera y Evaristo Tarrío; nietos, Silvia Tarrío Rial; Diego y Adrián Mosquera Rial; nietos políticos, Rubén Carro Ces, Beatriz Garrido Silva y Lorena Rojo Pérez; bisnietos, Isabela, Alma y Martín; hermana, Encarnación Rial Mato; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Rial (Leiro), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas