Manuel Suárez Fernández

(Manolo de Cielos)

Falleció el 2 de enero de 2026, a los 63 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia de la palabra: El sábado, día 3, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de o Bo Pastor de Castiñeiras. El horario del tanatorio será de diez de la mañana a once de la noche. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Aguiño, 3 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín