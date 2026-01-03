Mi cuenta

Manuel Barreiro Cernadas

(O Fenómeno) 

Faleceu o día 2 de xaneiro de 2026, aos 68 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe sábado, día 3 de xaneiro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Juan de Roo. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Lugar Bendimón (Roo), 3 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín