Manuel Barreiro Cernadas
(O Fenómeno)
Faleceu o día 2 de xaneiro de 2026, aos 68 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe sábado, día 3 de xaneiro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Juan de Roo. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.
Lugar Bendimón (Roo), 3 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín