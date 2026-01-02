María Josefa Nieto Bogo
(Maruja de Nieto) (Viuda de Don Juan Gil Nieto)
Falleció en Ferrol, el 1 de enero de 2026, a los 105 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Meirás. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Vicente de Meirás. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).
Meirás (Valdoviño), 2 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo