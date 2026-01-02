María Dolores Rubianes Rey

Falleció ayer jueves, día 1 de enero de 2026, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hermana, Ana María Rubianes Rey; hermano político, Domingo Sánchez-Guisande Jack (†); sobrinos, sobrinos nietos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE MONTOUTO a las CINCO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN PEDRO DE CORNAZO, donde a las SEIS se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Montouto - Sala nº 1.

Vilagarcía de Arousa, 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas