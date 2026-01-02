Mi cuenta

Luisa Vázquez Otero

Falleció ayer jueves día 1 de enero de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus sobrinos, José Castro, Mª Carmen y Roberto Vázquez; sobrinos políticos, Hermita Pérez y Víctor Lozano; bisobrinos, Alejandro, Rodrigo y Andrea; y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE BANDEIRA a las DOCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la Iglesia Parroquial de SAN PEDRO DE SALGUEIROS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE BANDEIRA, SALA Nº 2.

Silleda, 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas