Jesús Gosende del Río

Faleceu o día 31 de decembro de 2025, aos 92 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o venres día 2 de xaneiro ás catro e media da tarde na igrexa parroquial de San Orente de Entíns. Enterro: Cemiterio veciñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Banzas (San Orente), 2 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín