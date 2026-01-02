Jesús Gosende del Río
Faleceu o día 31 de decembro de 2025, aos 92 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o venres día 2 de xaneiro ás catro e media da tarde na igrexa parroquial de San Orente de Entíns. Enterro: Cemiterio veciñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Banzas (San Orente), 2 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín