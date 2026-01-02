Mi cuenta

Jesús García Soñora

(Chucho)

Falleció el día 1 de enero de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 2 de enero a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín