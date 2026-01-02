La familia de José Antonio Fariña Devesa

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, María del Carmen Esperón Martínez; hijos, María José y Jesús Manuel Fariña Esperón; hijos políticos, Delio Rivadulla y María Carmen Heleno; nietos, Sara y Lara Rivadulla Fariña; Alejandro y Nayara Fariña Monteagudo; nieta política, Erika; hermano, Manuel Fariña Devesa; hermanos políticos, Santiago Esperón y Pilar Porto; sobrinos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la mañana de ayer jueves, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio San José de Caldas a la iglesia parroquial de Santo Tomás de Caldas, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Caldas de Reis, 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas