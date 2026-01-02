Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

La familia de José Antonio Fariña Devesa

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, María del Carmen Esperón Martínez; hijos, María José y Jesús Manuel Fariña Esperón; hijos políticos, Delio Rivadulla y María Carmen Heleno; nietos, Sara y Lara Rivadulla Fariña; Alejandro y Nayara Fariña Monteagudo; nieta política, Erika; hermano, Manuel Fariña Devesa; hermanos políticos, Santiago Esperón y Pilar Porto; sobrinos, primos y demás familia. 

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la mañana de ayer jueves, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio San José de Caldas a la iglesia parroquial de Santo Tomás de Caldas, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Caldas de Reis, 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas