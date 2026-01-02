Mi cuenta

Encarnación Miguéns Silva

(Viuda de Don Heliodoro Mouriño)

Falleció ayer jueves día 1 de enero de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Manuel, Mª del Pilar, Amelia y José Luís Mouriño Miguéns; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DEL CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Saltiño (Cabo de Cruz), 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas