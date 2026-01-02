Encarnación Mariño Triñanes
(Viuda de Don Andrés Saborido Nine)
Falleció ayer jueves día 1 de enero de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hijo, Pablo Saborido Mariño; hija política, Mª Josefa Torrado Carreño; nietos, Saúl y Pablo Saborido Torrado; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CUATRO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DEL CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Esteiro (Cabo de Cruz), 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas