Atilano Rudiño López
Falleció el día 1 de enero de 2026, a los 80 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: viernes día 2 de enero a las cuatro de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Abruñeiras (Barro), 2 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín