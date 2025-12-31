Mercedes Agraso Abeijón

(Mercedes do Pozo) (Viuda de José Blanco Filgueira)

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 98 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 31 de diciembre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, SALA Nº 5.

Lugar Pozo (Portosín), 31 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín