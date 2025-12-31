María Cobas Louro

(Marujita)

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 97 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 31 de diciembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 31 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín