Manuel Rodríguez Lestayo

(Viudo de María Trinidad Núñez Núñez)

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 31 de diciembre a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Lugar Carleos de Abaixo (Outes), 31 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín