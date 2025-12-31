Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Luciano González Rey

Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 82 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 31 de diciembre a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.

Ventín (Palmeira), 31 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín