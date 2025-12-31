Luciano González Rey
Falleció el día 30 de diciembre de 2025, a los 82 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 31 de diciembre a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.
Ventín (Palmeira), 31 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín