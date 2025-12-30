Mi cuenta

Diario de Arousa

Ramón Couso López

(O Cociñeiro) (Viudo de Doña Avelina Cebey Vázquez)

Falleció ayer lunes día 29 de diciembre de 2025, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su hijo, José Couso Cebey; hija política, Lucía Ferreira Montero; nieta, Beatriz Couso Ferreira; nieto político, Gonzalo Sende Graña; bisnietos, Valeria y Romeo Sende Couso; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO DE OÍN (ROIS) a las DOCE DE LA MAÑANA hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE OÍN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN, SALA Nº 2.

O Pinal (Pontenova), 30 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas