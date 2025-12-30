Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Cruz Vázquez Otero

Falleció el 29 de diciembre de 2025, a los 59 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes día 30 a las seis menos cuarto de la tarde en el cementerio parroquial de San Pelayo de Carreira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

C/ Pedro Arias (Ribeira), 30 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín