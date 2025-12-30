María Cruz Vázquez Otero
Falleció el 29 de diciembre de 2025, a los 59 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes día 30 a las seis menos cuarto de la tarde en el cementerio parroquial de San Pelayo de Carreira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
C/ Pedro Arias (Ribeira), 30 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín