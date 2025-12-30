Mi cuenta

Manuela Tuñas Romero

Faleceu o día 29 de decembro de 2025, aos 90 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O martes día 30 de decembro ás catro e media da tarde na igrexa parroquial de San Orente de Entíns. Enterro: Cemiterio veciñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Muiños (San Orente), 30 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín