Francisca Paz Santiago

(Paquita A Mayana)

Falleció el 29 de diciembre de 2025, a los 79 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes día 30 a las once y media de la mañana en la iglesia parrroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Pedriñas (Palmeira), 30 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín