Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisca Paz Santiago

(Paquita A Mayana)

Falleció el 29 de diciembre de 2025, a los 79 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes día 30 a las once y media de la mañana en la iglesia parrroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Pedriñas (Palmeira), 30 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín