Manuel Martínez Argibay

(Manolo Vidiña)

Falleció el 28 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy lunes, día 29 de diciembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pelayo de Carreira. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Outeiro (Carreira), 29 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín