Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Carlos Navarro González

Falleció el 28 de diciembre de 2025, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: A las siete de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.

R/ Gasset (P. do Caramiñal), 29 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín