Juan Carlos Navarro González

Falleció el 28 de diciembre de 2025, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: A las siete de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.

R/ Gasset (P. do Caramiñal), 29 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín