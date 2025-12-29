Mi cuenta

Diario de Arousa

Gonzalo Ferradás Barreiro

Falleció el día 28 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy lunes, día 29 de diciembre, a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Camboño (Lousame), 29 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín