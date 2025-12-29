Benito Vilariño Nieto

(Benito de Casais)

Falleció el día 28 de diciembre de 2025, a los 74 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy lunes, día 29 de diciembre, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

San Orente (Outes), 29 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín