Diario de Arousa

María Teresa Hermo Caamaño

Faleceu o día 27 de decembro de 2025. 

D.E.P.

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe domingo, día 28 de decembro, ás catro da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

R/ Nosa Señora da Axuda (Noia), 28 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín