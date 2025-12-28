María Teresa Hermo Caamaño
Faleceu o día 27 de decembro de 2025.
D.E.P.
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe domingo, día 28 de decembro, ás catro da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
R/ Nosa Señora da Axuda (Noia), 28 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín