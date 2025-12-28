Mi cuenta

Antonio Rozados Presas

Falleció ayer sábado, día 27 de diciembre de 2025, a los 69 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Concepción Salgueiro Iglesias “Concha”; hija, Lucia Rozados Salgueiro; hijo político, David Villanueva Porto; nietas, Andrea y Carla Villanueva Rozados; madre política, Esther Iglesias Rey; hermanas, Victoria (†) y Josefa Rozados Presas; hermanos políticos, José Antonio Rey Sánchez (†) y Sisto Blanco Pumeda; y María Salgueiro Iglesias; sobrinos, Marife, Marisol y José Ramón; primos y demás familia.

R U E G A N una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará MAÑANA LUNES, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las TRES Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE CORTEGADA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO ALBIA SILLEDA, SALA Nº 2. Nota: El fallecido se velará hoy domingo a partir de las diez de la mañana.

Cortegada (Silleda), 28 de diciembre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas