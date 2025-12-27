Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Maneiro Sanlés

(Manolo de Ruperto)

Falleció el 26 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el sábado día 27 de diciembre a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº3.

Lugar Castelo - Porto do Son, 27 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín