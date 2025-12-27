Manuel Maneiro Sanlés
(Manolo de Ruperto)
Falleció el 26 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: el sábado día 27 de diciembre a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº3.
