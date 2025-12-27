Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Novoa Pérez

(John) 

Finou onte venres, día 26 de decembro de 2025, aos 47 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

D.E.P.

A súa muller, Ana Belén González; pais, Eduardo Novoa Ferreirós e Marina Pérez España; irmá, Sara Novoa Pérez; irmáns políticos, Sandra e Eloy; afillados, Damián e Diego; sobriña, Haizea; Nerea Pazos; tíos, curmáns e demáis familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO ás CATRO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: O horario de velación é de 09.30 a 22.00 horas.

Rañó (Leiro), 27 de decembro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas