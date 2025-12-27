Juan Novoa Pérez
(John)
Finou onte venres, día 26 de decembro de 2025, aos 47 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A súa muller, Ana Belén González; pais, Eduardo Novoa Ferreirós e Marina Pérez España; irmá, Sara Novoa Pérez; irmáns políticos, Sandra e Eloy; afillados, Damián e Diego; sobriña, Haizea; Nerea Pazos; tíos, curmáns e demáis familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO ás CATRO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: O horario de velación é de 09.30 a 22.00 horas.
Rañó (Leiro), 27 de decembro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas