Joaquín Caamaño Patiño

Falleció el 25 de diciembre de 2025, a los 66 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados hoy viernes, día 26 de diciembre, en el Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DE AUGALEVADA, sala “Traba”.

Noia, 26 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín