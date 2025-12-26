Francisco Rubio Vicente
(Paco Rubio)
Finou o mércores, día 24 de decembro de 2025, aos 65 anos de idade.
D.E.P.
A súa muller, María Victoria Losada Martínez; fillos, Fátima e Francisco Rubio Losada; fillo político, José Luis Rañó Alcalde; irmá, Isabel; irmáns políticos, curmáns e demais familia. HOXE VENRES procederase á incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº1.
Rial (Leiro), 26 de decembro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas