Eudosia Orge Míguez

(Viuda de Don Juan Novas Soto)

Falleció ayer jueves, día 25 de diciembre de 2025, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijos Luis (†) y María del Carmen Novas Orge; hijos políticos, Francisca Vidal y Manuel Iglesias Orquín; hermanas políticas, Carmen y Antonia; nietos, Juan José, Pablo, Beatriz y Patricia; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. SALIDA DEL TANATORIO: HOY VIERNES, DÍA 26 A LAS CUATRO DE LA TARDE. CEMENTERIO: MUNICIPAL DE ARCADE, A CONTINUACIÓN. IGLESIA: SANTIAGO DE ARCADE A LAS CUATRO Y MEDIA. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO MUNICIPAL DE SOUTOMAIOR.

Arcade (Soutomaior), 26 de diciembre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas