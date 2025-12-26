Mi cuenta

Dolores Fernández Otero

(Lola da Carballeira)

Falleció el día 25 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 26 de diciembre, a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio parroquial de Divino Salvador de Taragoña; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rianxo, 26 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín