Diario de Arousa

María del Pilar Blanco Romero

Falleció el día 23 de diciembre de 2025, a los 66 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 24 de diciembre a las doce y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martin de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de San Juan de Macenda; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Calzada (Noia), 24 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín