La familia de Rosa Vidal Viturro
Que falleció el día 22 de diciembre de 2025, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposo, Plácido Muñiz Torrado; hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de Santa María del Castro, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.
Peralto (Escarabote), 24 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas