José Manuel Cordero Oliveira

Falleció el día 23 de diciembre de 2025, a los 64 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 24 de diciembre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Corral de Orro (Noia), 24 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín