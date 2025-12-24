Mi cuenta

Caridad París Martínez

(Viuda de Humberto Caamaño Cubelo)

 Falleció el día 23 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción miércoles día 24 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Las Mimosas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 2.

Muros, 24 de diciembre de 2025 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.