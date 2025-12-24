Alberto Fernández de Sanmamed Santos
(Educador Social)
Faleceu o día 22 de decembro de 2025, aos 64 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras; na intimidade familiar. Funeral: Mércores día 24 ás once da mañá na igrexa parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.
Pobra do Caramiñal, 24 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín