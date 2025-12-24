Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Alberto Fernández de Sanmamed Santos

(Educador Social)

 Faleceu o día 22 de decembro de 2025, aos 64 anos de idade.

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras; na intimidade familiar. Funeral: Mércores día 24 ás once da mañá na igrexa parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.

Pobra do Caramiñal, 24 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín