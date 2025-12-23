Ricardo Villaverde Gondar
(Párroco de O Bo Pastor de Castiñeiras e de San Paio de Carreira)
Faleceu o 21 de decembro de 2025 confortado cos SS.SS. e a Bendición Apostólica, aos 89 anos de idade.
D.E.P.
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: martes 23 ás doce da mañá na Igrexa Parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Enterro: cemiterio parroquial de Ponte Ulla. Agradecen a súa presenza e oración. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Capela ardente: Igrexa Parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. 981 870 931.
Castiñeiras - Ribeira, 23 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín