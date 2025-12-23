Maria Oliva Pérez Rial

(Maruja a de Marras)

Falleció el 22 de diciembre de 2025, a los 82 años de edad.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Misa: Martes día 23 a las tres de la tarde en la capilla del tanatorio de Boiro. Incineración: A continuación no Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3. 981 870 931.

