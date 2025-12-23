Manuela Pérez Resúa

(Viuda de Monchito do Cochón)

Falleció el 22 de diciembre de 2025 a los 78 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Entierro: el martes día 23 de diciembre a las diez de la mañana en el Cementerio Parroquial o Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las diez y media de la mañana en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, sala nº6.

R/Álvaro Cunqueiro - Ribeira, 23 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín