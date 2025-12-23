Josefa Blanco Paz

Falleció el día 21 de diciembre de 2025 a los 94 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 23 de diciembre a las cinco de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria:Tanatorio de Outes, sala nº2. 981 821 968.

Outes, 23 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín