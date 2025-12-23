Mi cuenta

Guillermo Lorenzo Rosende

Falleció el día 22 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 23 de diciembre, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1. 981 821 968.

Barro (Noia), 23 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín