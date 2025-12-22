Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Marcelino González Blanco

  • (Marcelino de Dina) 

  • Faleceu o día 19 de decembro de 2025, aos 83 anos de idade.

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o luns día 22 de decembro ás once e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Tirso de Cando. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Cando, 22 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín