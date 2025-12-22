Marcelino González Blanco
- (Marcelino de Dina)
- Faleceu o día 19 de decembro de 2025, aos 83 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o luns día 22 de decembro ás once e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Tirso de Cando. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
Cando, 22 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín