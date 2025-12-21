Mi cuenta

María Digna Romero Jallas

Falleció el día 20 de diciembre de 2025, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 21 de diciembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

San Orente, 21 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín