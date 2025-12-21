Mi cuenta

Diario de Arousa

Cándido Castro Sobrido

(Canucho) 

Finou o venres día 19 de decembro de 2025, aos 78 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

A súa cuñada, Angelita Casais González; sobriños da casa, Juan Cándido e Conchi; demáis sobriños, Ángeles, Rosalía, Carmen, Manolo e Fran; sobriños políticos, Adelino, José Antonio e Mª Mar; e demáis familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe DOMINGO, con saída do TANATORIO DO BARBANZA - XARÁS á UNHA MENOS CUARTO DO MEDIODÍA, ata a igrexa parroquial de SAN MARTIÑO DE OLEIROS onde se celebrará un oficio de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. O funeral será o martes, 23 de decembro, ás SEIS da TARDE. Horario velación de dez da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.

Gándara (Oleiros), 21 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas