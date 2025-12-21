Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Andrea Martínez Froján

(Andrea de Campañó) 

Faleceu o día 20 de decembro de 2025, aos 87 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Domingo día 21 de decembro ás doce e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Cosme de Outeiro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

San Cosme (Outes), 21 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín