Andrea Martínez Froján
(Andrea de Campañó)
Faleceu o día 20 de decembro de 2025, aos 87 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Domingo día 21 de decembro ás doce e cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Cosme de Outeiro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.
San Cosme (Outes), 21 de decembro de 2025