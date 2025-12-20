Javier Suárez Gómez

Falleció el 18 de diciembre de 2025, a los 39 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 20, a las once de la mañana a la iglesia parroquial de Santiago de Deán. Incineración: En el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4.

Pobra, 20 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín